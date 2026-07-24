Sinop'ta iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Fatma G. idaresindeki 34 DRL 684 plakalı otomobil, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunun Yalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 34 AHK 832 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Fatma G. ile araçta bulunan B.D.D, B.S.D. ve A.B.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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