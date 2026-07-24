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        Sinop'ta iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Sinop'ta iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Fatma G. idaresindeki 34 DRL 684 plakalı otomobil, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunun Yalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 34 AHK 832 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Fatma G. ile araçta bulunan B.D.D, B.S.D. ve A.B.D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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