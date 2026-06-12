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        Sinop merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi yakalandı

        Sinop merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Sinop merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi yakalandı

        Sinop merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında, "Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Sinop dahil 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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