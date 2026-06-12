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        Türkeli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Türkeli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi binasında açılan sergide, yıl boyunca kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi.

        Açılışa katılan Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, sergiyi gezerek ürünler hakkında kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

        Kaymakam Kandemir, ayrıca kursiyerlere başarı belgelerini verdi.

        Etkinlik, davetlilere ikram yapılması ile son buldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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