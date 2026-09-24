Sinop Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST 2026'dan 4 birincilikle döndü

Sinop Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST 2026'da nükleer enerji alanında hazırladıkları yenilikçi tasarımlarla 4 kategoride birincilik başarısı gösterdi.

Üniversitenin Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencilerince hazırlanan enerji çevrimi, robotik sistem yazılımı, reaktör kor ve detay tasarımlarının tanıtım programında konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, öğrencilerinin TEKNOFEST 2026'da gösterdikleri başarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

9 takımla katıldıkları yarışmada 4 takımın birincilik, bir takımın ikincilik, bir takımın da üçüncülük elde ettiğini belirten Taşdemir, "​Sinop Üniversitesi olarak TEKNOFEST yarışmalarına çok önem veriyoruz. Bu alanda başarı elde edebilmek için öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz büyük gayret ortaya koyuyor. Bu manada öğrencilerimiz hayal etmekten, fikir geliştirmekten, bu fikri bir projeye dönüştürmekten vazgeçmiyor. ​Biz de hem akademik ve danışmanlık hem de altyapı olarak öğrencilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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Sinop Üniversitesi olarak yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunma arzusu taşıdıklarını dile getiren Taşdemir, öğrencilerinin geliştirdiği yazılım ve ürünleri bu anlamda çok değerli bulduklarını kaydetti.