Sinop Valiliğinden fırtına uyarısı
Sinop'ta saatteki hızının 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Sinop'ta saatteki hızının 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı.
Açıklamada vatandaşlardan, sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına dolayısıyla ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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