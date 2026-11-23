Sinop'ta 18 Ocak 2027'de düzenlenmesi planlanan teknoloji yarışması, kent merkezi ve ilçelerdeki ortaokul ve lise öğrencilerini bir araya getirecek. Üç farklı kategoride yapılacak yarışmada öğrenciler, mühendislik, yazılım ve teknoloji alanındaki projelerini sergileme fırsatı bulacak.

Özellikle imkânları kısıtlı okullardaki öğrencilerin desteklenmesinin amaçlandığı yarışmada, öğrencilere maddi ve manevi katkı sunulması, başarılı projelerin ise ödüllendirilmesi planlanıyor. Yarışma öncesinde Sinop genelindeki okullarda hazırlıklar başladı. Durağan Şehit Kadirler Ortaokulu Teknoloji ve Robotik Takımı da kendi elektronik devre kartlarını tasarlayarak yarışmaya hazırlanıyor.

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Organizasyon yetkilileri, Sinop'un geleceğine katkı sağlamak isteyen kamu kurumlarını, iş insanlarını ve sivil toplum kuruluşlarını yarışmaya destek vermeye çağırdı. Açıklamada, "Bir çocuğun hayaline inanmak, aslında bir ülkenin geleceğine inanmaktır" ifadelerine yer verildi. Yarışmayla gençlerin teknoloji üretmeye teşvik edilmesi ve Türkiye'nin millî teknoloji hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.