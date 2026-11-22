İkinci yarıya hızlı başlangıç yapan Boyabat Kale Veteranlar, farkı azaltmak için oyunu rakip yarı alana yıktı. Son dakikalara kadar gol arayışını sürdüren Boyabat Kale Veteranlar, Ercan'ın ayağından bulduğu golle skoru 21'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Boyabat Çeltik Veteranlar'ın 21'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Boyabat Çeltik Veteranlar, ilk yarıda geliştirdiği ataklarla rakip kalede heyecanlı dakikalara neden oldu. Feridun'un kaydettiği gollerle soyunma odasına 20 üstün giren Boyabat Çeltik Veteranlar, ilk 30 dakikayı avantajlı tamamladı.

Tümvet Orta Karadeniz Veteranlar Ligi'nin 4. haftasında Boyabat derbisinde karşı karşıya gelen Boyabat Çeltik Veteranlar ile Boyabat Kale Veteranlar arasındaki mücadelede gülen taraf 21'lik skorla Boyabat Çeltik Veteranlar oldu.

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