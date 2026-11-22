Sinop'ta Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen törende izciler yemin ederek izcilik yolculuğuna ilk adımlarını attı.

Pervane Medresesi Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda izciler, düzenlenen törenle izcilik yemini etti. Sinop Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından organize edilen törende, tarihi Pervane Medresesi'nde bir araya gelen izciler, izcilik yemini ederek yeni bir yolculuğa adım attı. Törende izcilerin yaşadığı heyecan ve birlik beraberlik görüntüleri dikkat çekti.

Sinop İl Müftüsü Mehmet Arslaner, izcilik faaliyetlerinin gençlerin kişisel ve manevi gelişimleri açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Diyanet gençlik çalışmaları kapsamında sürdürülen izcilik faaliyetlerinin milli, manevi ve ahlaki değerlerin kazandırılmasına katkı sağladığını ifade eden Arslaner, bu tür etkinliklerin gençlerin toplumsal sorumluluk bilincini geliştirdiğini vurguladı. İzcilik faaliyetlerinin yalnızca doğa etkinliklerinden ibaret olmadığını belirten Arslaner, gençlerin yardımlaşma, dayanışma, disiplin ve sorumluluk duygularını geliştirmelerinde de önemli rol oynadığını kaydetti. Doğa ve çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine değinen Arslaner, izcilik yolculuğuna başlayan gençleri tebrik ederek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Törene İl Müftülüğü Şube Müdürü Arif Aydınlı, Sinop Diyanet İzcilik Spor Kulübü Başkanı Osman Toprak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe müftülüklerinde görev yapan Diyanet izcilik liderleri ve çok sayıda izci katıldı.