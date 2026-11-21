Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği, ara tatil dönemini değerlendiren çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Boyabat Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte çocuklar; palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve kutu oyunlarıyla vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Şenlik kapsamında, Boyabat Belediyesi'nin destekleriyle Boyabat Sosyal Yaşam Derneği tarafından yürütülen "Özel Bireyler Üretiyor" projesi de tanıtıldı. Katılımcılar, özel bireylerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri ve çalışmaları inceleme fırsatı buldu.

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Etkinlik alanını ziyaret eden Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara ve eşi Nazan Kara, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, ara tatilde çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçirmesini amaçladıklarını belirterek, etkinlikle çocuklara yönelik sosyal faaliyetler düzenlemeyi, "Özel Bireyler Üretiyor" projesiyle de dayanışma ve üretimi desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ücretsiz olarak düzenlenen Çocuk Şenliği'nin hafta sonu da devam edeceği bildirildi.