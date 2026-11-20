Sinop'ta, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla düzenlenen programda Gazze'deki çocukların yaşadığı insani krize dikkat çekildi. Ortak basın açıklamasında, "Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun" çağrısı yapıldı.

Filistin'e Destek Platformu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Pervane Medresesi'nde Gazze'deki çocuklar için basın açıklaması düzenledi. Program, Ertuğrul Duman'ın Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Ahmet Mete Ak ve Elif Zehra Ak'ın hazırladığı ortak basın açıklaması okundu.

Gazze'de son yaşanan selde 70 bin çadırı su bastığı belirtilen açıklamada, "Arkadaşlarımız soğuk havada sırılsıklam ve çaresiz kaldı. Şu an bir barınma yerine, kıyafetlere, battaniyeye, temiz suya ve gıdaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var. Oyun parkları mezarlığa dönüştü. Birçok çocuk annesini, babasını, kardeşlerini kaybetti; küçücük omuzlarına kocaman acılar yüklendi" ifadelerine yer verildi.

REKLAM

Gazze'nin yanı sıra Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan'da çocukların yaşadığı acılara da dikkat çekildi.

Çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakları hatırlatılarak, "Hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu" soruları yöneltildi.

Açıklamanın sonunda, "Biz imkânsız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin" denildi.

REKLAM

Program kapsamında "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi ve fotoğraf sergisi açıldı. Program, Sinop Alaaddin Camii İmam Hatibi Abdullah Ergin'in yaptığı duayla sona erdi.