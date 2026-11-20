İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar, Sinop'ta anıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sinop Şubesi tarafından Tarihi Pervane Medresesi'nde "Gazzeli Çocuklar İçin Ailelerimizle Buluşuyoruz" programı düzenlendi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, Gazze'de yaşamını yitiren çocuklar için dua edildi.

Ardından programa katılan çocuklar, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için duygu ve düşünceleri paylaştı.

"Filistinli çocuklar için çiz" konulu etkinliğin de düzenlendiği programda, çocuklar, İsrail'in Gazze'deki zulmünü kınayan resimler çizdi.

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Programda ayrıca İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'de yaşanan insanlık dramının yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

İHH Sinop Şube Başkanı Fatih Özcan, AA muhabirine, Gazze'nin, Filistin'in ve Doğu Türkistan'ın sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazze'de bugüne kadar binlerce masum çocuğun hayattan koparıldığını vurgulayan Özcan, İsrail'in tüm insanlık dışı saldırılarına rağmen asla yollarından geri dönmeyeceklerini anlattı.

Gazze'nin bir gün mutlaka özgür kalacağını aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Biz bir gün gelecek, bir gün kalacak diyoruz. Her daim umudumuzu canlı tutacağımızı ve asla vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Selahaddin Eyyubi nasıl Gazze'yi, Kudüs'ü fethettiyse bir gün inşallah Gazze, Kudüs, Filistin özgür kalacak diyoruz. Orada olanlar imtihanı veriyorlar. Ama bizim burada ne yapabildiğimiz önemli. Sıcak evlerimizden çıkıp buraya gelebiliyorsak, bir şeylere sebep olabiliyorsak kendimizi mutlu addediyoruz. Ama bunları yeterli görmüyoruz. Her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Gazze'den vazgeçmemiz mümkün değil."