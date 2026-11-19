Sinop'un Boyabat İlçe Müftülüğü tarafından, Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi'nde öğrenim gören öğrencilere vize sınavları dolayısıyla çorba ikramında bulunuldu.

Sinop İl Müftülüğü Mobil İkram Aracı ile gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı. Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ile Müftülük Şube Müdürü Bünyamin Çalışkan da katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdem ve Çalışkan, vize sınavlarında başarılar diledi. Boyabat Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliğin, sınav haftasında öğrencilere moral ve destek amacı taşıdığı belirtildi.