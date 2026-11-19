Sinop'un Boyabat ilçesinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülülere yönelik "İletişim Becerileri" semineri düzenlendi.

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Bürosu tarafından Boyabat Adliyesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Denetimli Serbestlik Uzmanı Psikolog Muhammed Yılmaz katıldı. Seminerde yükümlülülere etkili iletişim kurma, karşısındakini dinleme ve kendini doğru ifade etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgiler verildi. İletişimin bireyin sosyal yaşamındaki yeri, empati kurmanın önemi, öfke kontrolü ve sağlıklı ilişkiler geliştirme konularının ele alındığı seminerde, katılımcıların günlük yaşamlarında daha sağlıklı iletişim kurmalarının hedeflendiği belirtildi.

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Seminerde, iletişimin bireyleri anlayış ve saygı çerçevesinde birbirine bağlayan önemli bir unsur olduğuna dikkat çekildi.