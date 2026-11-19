Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de avcılık yapan çok sayıda balıkçı teknesi Sinop Limanı'na döndü.

Karadeniz'de hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi balıkçı tekneleri kent limanına geldi.

Limanda beklemeye başlayan balıkçılar, burada yıpranan ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yaptı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle avcılığa bir süre ara verdiklerini söyledi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar denize açılacaklarını belirten Ünlü, limanda kaldıkları süreyi ağ ve tekne bakımı yaparak değerlendirdiklerini kaydetti.

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Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise deniz ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.