Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen ve etkisini sürdüren heyelanın boyutu havadan görüntülendi. Dronla kaydedilen görüntülerde, toprak kaymasının yol açtığı tahribat ve bölgedeki riskin boyutu gözler önüne serildi.

İlçeye bağlı Hacı köyünde önceki gün başlayan heyelan nedeniyle bölgede toprak hareketliliği devam ederken, metrelerce uzunluktaki yolun kaydığı, zemin ve duvarlarda derin çatlakların oluştuğu görüldü. Köy Konağı'nın yanındaki parkelerin yıkılması ve merdivenlerin binadan ayrılması da heyelanın etkisini ortaya koydu.

Köy sakinlerinden 70 yaşındaki Beyzade Cantürk, bölgede yaklaşık 80 yıl önce de büyük çaplı bir heyelan meydana geldiğini belirterek, geçmiş yıllarda zaman zaman küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığını söyledi.

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Heyelanın her gün ilerlediğini ifade eden Cantürk, yağışların başlamasıyla tehlikenin daha da büyümesinden endişe ettiklerini dile getirdi. Cantürk, "Her gün iki karış toprak kayması yaşanıyor. Korkuyoruz ki yağmur yağar. Yağmur yağarsa çok kötü olur burası. İlk başta yolda hasar oldu. Sonra bir sabah bir kalktık komple yol kopmuş, duvarlar yarılmış, dereye kadar toprak çatlamış. Jandarma geldi, önlemler aldı. Heyelan olan bölgeye yaklaşılmamasını istedi. Levhalarla önlem alındı. Mahalle ikiye ayrıldı. Diğer taraftan bu yana yürüyerek bile korka korka geliyorlar. Burası böyle kalırsa bizim işimiz çok zor" dedi.

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Heyelan nedeniyle mahalle içerisindeki ulaşımın olumsuz etkilendiğini belirten Cantürk'ün açıklamaları, bölgede yaşayan vatandaşların endişesini de ortaya koydu. Yetkililerin güvenlik amacıyla heyelan bölgesine yaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulunduğu alanda, toprak hareketliliğinin sürmesi tehlikenin devam ettiğini gösteriyor.