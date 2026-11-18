Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yürütülen güvenlik faaliyetleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Suçların önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimler üzerinde duruldu. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler de toplantının gündeminde yer aldı. Şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik güvenliğinin artırılması, kış lastiği denetimleri ve olumsuz hava şartlarında ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesine yönelik hazırlıklar görüşüldü.

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Öte yandan okul ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar ile öğrenci servislerine yönelik denetimler de değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, özellikle çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak ve okul çevrelerinde huzur ve güvenliği temin etmek olmak üzere; trafik güvenliğinin sağlanması, kış mevsiminin getirebileceği olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması en önemli önceliklerimiz arasındadır" dedi.

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Sinop'un huzur ve güvenliğinin korunması için tüm güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özarslan, "Sinop'umuzun huzur ve güvenliğini korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini her şartta teminat altına almak amacıyla tüm güvenlik birimlerimizle koordinasyon içerisinde, önleyici ve koruyucu tedbirlerimizi artırarak çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Hasan Dündar ve ilgili birim amirleri katılırken, ilçe kaymakamları da Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla toplantıya bağlandı.