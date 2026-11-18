Sahilden çekilen ilk fotoğrafta, kayalıkların üzerinden kıyıya ulaşan dalgaların yunusun bulunduğu yere kadar geldiği görülüyor. Dalgaların bıraktığı köpükler, ıslak kum üzerinde yatan yunusun çevresine yayılıyor. Aynı noktadan daha yakından çekilen ikinci fotoğrafta ise yunusun başı kumsala, kuyruğu denize dönük halde olduğu görülüyor. Yunusun hemen yanında sahile birikmiş yosunlar ve taşlar yer alıyor.

Sinop’ta Karakum yolu üzerindeki Kadınlar Plajı’nda ölü bir yunus kıyıya vurdu. Yunusun ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

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