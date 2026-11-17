Hamsilos Tabiat Parkı'nın turizm altyapısı güçlendirilecek
Sinop'ta her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Hamsilos Tabiat Parkı'nda turizm altyapısı güçlendirilecek.
Sinop'ta her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Hamsilos Tabiat Parkı'nda turizm altyapısı güçlendirilecek.
Vali Mustafa Özarslan, yaptığı yazılı açıklamada, Sinop'un önemli destinasyonlarından biri olan Hamsilos Tabiat Parkı bünyesindeki Akliman Koyu'nda uygulanacak projenin kent turizmine önemli katkılar sunacağını belirtti.
İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek projenin bölgenin doğal dokusu korunarak uygulanacağını aktaran Özarslan, şunları kaydetti:
"Koy içerisinde yer alan mevcut mesire alanını çevre düzenlemeleri, yürüyüş yolları, mangal alanı, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve sosyal donatılarla daha fonksiyonel ve daha konforlu bir yapıya kavuşturacağız. Projemize verdikleri desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve katkılarından dolayı Milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş'e teşekkür ediyorum. Şehrimizin turizm altyapısının güçlendirilmesine ve vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak projemiz, kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun."
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