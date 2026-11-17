Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan motokurye G.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, saat 16.50 sıralarında Kefevi Mahallesi Yüksekkaldırım Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye G.K., yönetimindeki 57 ABY 294 plakalı motosikletle Derviş Sarabil Caddesi’nden Yüksekkaldırım Sokak istikametine dönüş yaptığı sırada, yol kenarında park halinde bulunan K.Ç. idaresindeki 57 ACF 571 plakalı otomobilin kapısı açıldı. Açılan kapıya çarpan motokurye, motosikletiyle yere düşerek yaralandı.

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