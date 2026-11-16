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        Sinop'ta öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımı anlatıldı

        Yeşilay Sinop Şubesi, lise öğrencilerine bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Sinop'ta öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımı anlatıldı

        Yeşilay Sinop Şubesi, lise öğrencilerine bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgi verdi.

        Yeşilay Sinop Şubesi tarafından 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda açılan stantta, lise öğrencilerine yönelik bilinçli teknoloji kullanımı hakkında bilgiler aktarılarak Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı.

        Programda ayrıca yetişkinlere YEDAM broşürleri dağıtıldı ve bağımlılıkla mücadelede YEDAM'ın sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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