Sinop'ta öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımı anlatıldı
Yeşilay Sinop Şubesi, lise öğrencilerine bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgi verdi.
Giriş: 16.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
Yeşilay Sinop Şubesi, lise öğrencilerine bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgi verdi.
Yeşilay Sinop Şubesi tarafından 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda açılan stantta, lise öğrencilerine yönelik bilinçli teknoloji kullanımı hakkında bilgiler aktarılarak Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı.
Programda ayrıca yetişkinlere YEDAM broşürleri dağıtıldı ve bağımlılıkla mücadelede YEDAM'ın sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ