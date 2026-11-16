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        Sinop'ta kış lastiği denetimleri başladı: Sürücülere uyarı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, kış mevsiminin yaklaşması ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Boyabat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kış lastiği denetimleri sıklaştırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Sinop'ta kış lastiği denetimleri başladı: Sürücülere uyarı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, kış mevsiminin yaklaşması ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Boyabat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kış lastiği denetimleri sıklaştırıldı.

        Boyabat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle SinopKastamonu yolu kavşağı noktasında oluşturulan kontrol noktalarında, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar titizlikle inceleniyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri doğrultusunda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak başladı. Uygulama, kış şartlarının en yoğun hissedildiği dönem boyunca devam ederek 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. 5 ay sürecek bu süreçte ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu sıkı bir şekilde denetlenecek.

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        Bölge trafik yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerde ani sıcaklık düşüşleri ve kar yağışlarının sürücülere zor anlar yaşatabileceğine dikkati çekti. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması, cezai işlemle karşılaşmaması ve en önemlisi güvenli bir yolculuk yapabilmesi için kurallara uyması gerektiğini belirten yetkililer, "Kış lastikleri olmadan kesinlikle yola çıkılmamalıdır" uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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