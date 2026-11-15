Sinop'ta yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi
Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 15.11.2026 - 00:40 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu, dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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