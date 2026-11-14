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        Sinop'ta sıva yaparken merdivenden düşen işçi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evin dış cephe sıvasını yaptığı sırada merdivenden düşen sıva ustası yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Sinop'ta sıva yaparken merdivenden düşen işçi yaralandı

        Sinop’un Boyabat ilçesinde bir evin dış cephe sıvasını yaptığı sırada merdivenden düşen sıva ustası yaralandı.

        Olay, Boyabat Camikebir Mahallesi 60 numaralı adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin sıvasını yapmakta olan sıva ustası Hasan A., çalıştığı esnada merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı usta, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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