Sinop'ta sıva yaparken merdivenden düşen işçi yaralandı

Olay, Boyabat Camikebir Mahallesi 60 numaralı adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin sıvasını yapmakta olan sıva ustası Hasan A., çalıştığı esnada merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı usta, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir evin dış cephe sıvasını yaptığı sırada merdivenden düşen sıva ustası yaralandı.

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