Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Kestane ormanlarının geleceği konuldu

        Kestane ormanlarının geleceği konuldu

        Ankara'da 2324 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan "Kestane Ormanları Yönetim Stratejileri Çalıştayı" öncesinde, Erfelek'teki kestane ormanlarının mevcut durumu ve sorunlarını değerlendirmek üzere önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Kestane ormanlarının geleceği konuldu

        Ankara’da 2324 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan "Kestane Ormanları Yönetim Stratejileri Çalıştayı" öncesinde, Erfelek’teki kestane ormanlarının mevcut durumu ve sorunlarını değerlendirmek üzere önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

        Ağaçlandırma ve Silvikültür Sinop Şube Müdürü Özkan Güneş, Ekosistem Hizmetleri Sinop Şube Müdürü Hüseyin Altınel ve Erfelek Orman İşletme Şefi Mert Koca, Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca’yı makamında ziyaret etti.

        Toplantıda bölgedeki kestane ormanlarını tehdit eden hastalıklar, kestane gal arısı zararlısı ve buna bağlı olarak yaşanan üretim düşüşü ele alındı. Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün sahada yürüttüğü mücadele çalışmalarının sonuçları incelenirken, kestane üreticilerinin beklentileri ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

        REKLAM

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, kestane ormanlarının bölge için hem ekonomik hem de ekolojik açıdan hayati önem taşıdığını vurguladı. Ormanların korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirten Koca, heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne yeni tekerlekli sandalyeler kazandırıldı
        Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne yeni tekerlekli sandalyeler kazandırıldı
        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
        Sinop'ta bir öğretmen evinde ölü bulundu
        Sinop'ta bir öğretmen evinde ölü bulundu
        Sinop'ta yürüyüş yolunda çakal görüntülendi
        Sinop'ta yürüyüş yolunda çakal görüntülendi
        Esnafa simit sürprizi
        Esnafa simit sürprizi
        Miniklere trafik eğitimi
        Miniklere trafik eğitimi