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        Esnafa simit sürprizi

        TÜGVA Sinop Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü ve TÜGVA Durağan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçe esnafına sabah simidi ikram edilerek Ahilik kültürünün dayanışma ve kardeşlik ruhu yaşatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Esnafa simit sürprizi

        TÜGVA Sinop Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü ve TÜGVA Durağan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçe esnafına sabah simidi ikram edilerek Ahilik kültürünün dayanışma ve kardeşlik ruhu yaşatıldı.

        TÜGVA Sinop Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü ile TÜGVA Durağan İlçe Temsilciliği, Ahilik kültürünü yaşatmak ve esnafa moral vermek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerini açan Durağan esnafı, TÜGVA’lı gençlerin sürpriziyle güne başladı. İlçe merkezindeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden gençler, alın teriyle geçimini sağlayan esnafa sabah simidi ikramında bulundu.

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        Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, esnafın yüzündeki tebessüme ortak olmanın ve güne dualarla başlamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı programda, etkinliğe emek veren gençlere ve kendilerini güler yüzle karşılayan esnafa teşekkür edildi. Esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulunuldu.

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