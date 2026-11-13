Sinop'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı.
Hacı köyünde heyelan meydana gelmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Heyelanda bir ahır ve bir samanlık yıkıldı, üç mahalleye ulaşımın sağlandığı grup yolu trafiğe kapandı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.
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