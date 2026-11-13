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        Sinop'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Sinop'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı.

        Hacı köyünde heyelan meydana gelmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Heyelanda bir ahır ve bir samanlık yıkıldı, üç mahalleye ulaşımın sağlandığı grup yolu trafiğe kapandı.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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