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        Boyabat sise teslim oldu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Boyabat sise teslim oldu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçe merkezi sis tabakası altında kaldı.

        Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, Boyabat'ta güzel görüntüler oluşturdu. Sis bulutları görülmeye değer manzaralar sundu.

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