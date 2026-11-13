Boyabat sise teslim oldu
Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Giriş: 13.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçe merkezi sis tabakası altında kaldı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, Boyabat'ta güzel görüntüler oluşturdu. Sis bulutları görülmeye değer manzaralar sundu.
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