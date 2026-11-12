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        Sinop'ta "7. Lakerda Festivali" başladı

        Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "7. Lakerda Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Sinop'ta "7. Lakerda Festivali" başladı

        Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "7. Lakerda Festivali" başladı.

        Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Sinop Kültür ve Turizm Derneğince Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un su ürünleri noktasında önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Lakerdanın kentin tescilli ürünleri arasında yer aldığını vurgulayan Özarslan, bu önemli değerin gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

        Sinop'un 2025 yılı itibarıyla toplam ihracatının 220 milyon dolar olduğunu, bunun da 110 milyon dolarının su ürünlerinden elde edildiğini aktaran Özarslan, şöyle konuştu:

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        "Yani ihracatımızın yarısını su ürünlerinden temin ediyoruz. Bu bizim güçlü yanımız. Bunun için festival önemli. Güçlü yanımızı tutup daha da güçlendirmemiz lazım. 6 bin profesyonel balıkçımız var. 500 teknemiz var ve en önemlisi de 21 profesyonel, kurumsal, endüstriyel balıkçılık yapan şirket var ilimizde. Bunlar bizim güçlü yanlarımız. Zayıflıklarımızı da bilip kendimizi geliştirmemiz lazım."

        Dört gün sürecek ve söyleşi, panel, belgesel gösterimi ve konser gibi etkinliklerin yapılacağı festivalin ilk gününde Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri arasında "Yeni Nesil Lakerda Sunumu" yarışması gerçekleştirildi.

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        Yarışmada geleceğin şef adayları, farklı sunum teknikleriyle hazırladıkları lakerda tabaklarıyla dereceye girebilmek için çaba harcadı.

        Özenle hazırlanan lakerdaların bulunduğu tabaklar, jüri üyelerince değerlendirildi.

        Değerlendirme sonucunda Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencileri Umut Atıcı ve Ömer Karaman'ın hazırladığı lakerda tabağı birincilik ödülüne layık görüldü.

        Festivalin açılışına, Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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