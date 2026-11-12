Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta "Kampüs Fest" etkinliği

        Sinop'ta "Kampüs Fest" etkinliği

        Sinop Üniversitesi'nde vize sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen "Kampüs Fest" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, çeşitli yarışmalar ve müzik etkinlikleriyle sınav stresinden uzaklaşma fırsatı buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Sinop'ta "Kampüs Fest" etkinliği

        Sinop Üniversitesi'nde vize sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen "Kampüs Fest" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, çeşitli yarışmalar ve müzik etkinlikleriyle sınav stresinden uzaklaşma fırsatı buldu.

        Sinop Üniversitesi Yeniler Öğrenci Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Üniversitesi Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Kampüs Fest, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi Amfi Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, vize sınavları öncesinde hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

        REKLAM

        Festival kapsamında bilek güreşi, minyatür kale penaltı, gizemli kutu ve refleks yarışmaları düzenlendi. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda eğlenceli anlar yaşanırken, dereceye giren katılımcılara hediye çekleri takdim edildi.

        Karaoke ve müzik etkinlikleriyle renklenen festivalde öğrenciler, şarkılar söyleyerek eğlenceye ortak oldu. Etkinlik boyunca katılımcılara sucuk ekmek ikramında da bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber

        Benzer Haberler

        Gerze'de organ bağışına dikkat çekildi
        Gerze'de organ bağışına dikkat çekildi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Sinop'ta "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi
        Sinop'ta "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi
        Sinop'ta sahipsiz hayvanlar için yeni tedbirler
        Sinop'ta sahipsiz hayvanlar için yeni tedbirler
        Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması
        Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması
        Boyabat'ta Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı
        Boyabat'ta Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı