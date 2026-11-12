Sinop'ta "Kampüs Fest" etkinliği

Sinop Üniversitesi'nde vize sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen "Kampüs Fest" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, çeşitli yarışmalar ve müzik etkinlikleriyle sınav stresinden uzaklaşma fırsatı buldu.

Sinop Üniversitesi Yeniler Öğrenci Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Üniversitesi Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Kampüs Fest, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi Amfi Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, vize sınavları öncesinde hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

REKLAM

Festival kapsamında bilek güreşi, minyatür kale penaltı, gizemli kutu ve refleks yarışmaları düzenlendi. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda eğlenceli anlar yaşanırken, dereceye giren katılımcılara hediye çekleri takdim edildi.

Karaoke ve müzik etkinlikleriyle renklenen festivalde öğrenciler, şarkılar söyleyerek eğlenceye ortak oldu. Etkinlik boyunca katılımcılara sucuk ekmek ikramında da bulunuldu.