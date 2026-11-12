Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi

        Sinop'ta "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi

        Sinop'ta hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi kapsamında öğretmenler tarafından tiyatroya uyarlanan 11 eseri içeren kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında yardımcı kitap olarak kabul edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Sinop'ta "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi

        Sinop'ta hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi kapsamında öğretmenler tarafından tiyatroya uyarlanan 11 eseri içeren kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında yardımcı kitap olarak kabul edildi.

        Sinop'ta 20252026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi kapsamında hazırlanan 11 tiyatro metnini içeren eser, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında yardımcı kitap olarak kullanılmak üzere kabul edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında Türk tarihinin ve kültürünün önemli destanları öğretmenler tarafından tiyatroya uyarlandı. Öğrencilerin sahne performanslarıyla hayat bulan eserler, kitap haline getirilerek eğitim materyaline dönüştürüldü.

        REKLAM

        Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2 Kasım 2026 tarihli kararıyla yardımcı kitap olarak kabul edilen eserde, 11 tiyatro metni yer aldı.

        Kitapta Leyla ile Mecnun, Yunus Emre, Köroğlu, Battal Gazi, Sarı Saltuk, Kerem ile Aslı, Oğuz Kağan, Satuk Buğra Han, Manas, Ergenekon ve Deli Dumrul anlatılarının tiyatro uyarlamaları bulunuyor. Bu eserler, ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler tarafından sahnelenebilecek.

        Proje kapsamında Köroğlu dışındaki tiyatro metinlerinin, anonim hikayelerden yola çıkılarak öğretmenler tarafından özgün senaryolar halinde hazırlandığı belirtildi. Köroğlu uyarlamasında ise Ahmet Kutsi Tecer'in 1941 yılında kaleme aldığı "Koçyiğit Köroğlu" eserinin önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"
        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Sinop'ta sahipsiz hayvanlar için yeni tedbirler
        Sinop'ta sahipsiz hayvanlar için yeni tedbirler
        Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması
        Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması
        Boyabat'ta Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı
        Boyabat'ta Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı
        Türkeli'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi
        Türkeli'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi
        Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine helal ve güvenilir gıda konferansı ver...
        Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine helal ve güvenilir gıda konferansı ver...
        Durağan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        Durağan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi