Boyabat'ta Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı

Etkinliğe Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Boyabat Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Dursun, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurbat Özkalaycı ile Cumhuriyet savcıları Furkan Atalay ve Ümit Veysel Uz katıldı.

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