Boyabat'ta "Adalet Ormanı" oluşturuldu

Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Boyabat Cumhuriyet Savcısı Furkan Atalay, Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu, Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin katılımıyla alana 100 sedir ve çam fidanı dikildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.