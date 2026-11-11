Boyabat'ta "Adalet Ormanı" oluşturuldu
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde Göve köyü mevkisinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde Göve köyü mevkisinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Boyabat Cumhuriyet Savcısı Furkan Atalay, Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu, Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin katılımıyla alana 100 sedir ve çam fidanı dikildi.
Fidan dikimi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ile Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin katılımıyla gerçekleştirildi.
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