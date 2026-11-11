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        "7. Sinop Lakerda Festivali" yarın başlıyor

        Sinop'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Lakerda Festivali", 1215 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gastronomi ağırlıklı olarak planlanan festivalde lakerda atölyesi, ürün stantları, söyleşiler, konserler, kültürel etkinlikler ve lakerda yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:07 Güncelleme:
        "7. Sinop Lakerda Festivali" yarın başlıyor

        Sinop’ta bu yıl 7’ncisi düzenlenecek "Lakerda Festivali", 1215 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gastronomi ağırlıklı olarak planlanan festivalde lakerda atölyesi, ürün stantları, söyleşiler, konserler, kültürel etkinlikler ve lakerda yarışması düzenlenecek.

        Sinop’un deniz ürünlerini tanıtmak, kentin gastronomi değerlerine katkı sağlamak ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen 7. Sinop Lakerda Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

        Festival öncesinde açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, etkinliğin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, geçen yıl artan katılımın ve festivalin ulusal medyada yer almasının organizasyonun önemini ortaya koyduğunu söyledi. Küçük, festivalin Sinop’un deniz ürünlerinin tanıtılması ve katma değer kazanmasının yanı sıra kentin diğer turizm değerlerinin tanıtımına da katkı sunduğunu ifade etti. Festivalin önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı, görünür ve işlevsel hale getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

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        Gastronomi ağırlıklı festival

        Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Çobanoğlu ise bu yılki festivalin konseptinde değişikliğe gidildiğini belirterek, gastronomi faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi. Festival alanında yağmur ve rüzgârdan korunabilecek kapalı bir mutfak kurulacağını aktaran Çobanoğlu, ürün stantları, sergi alanı, söyleşiler, yiyecekiçecek hizmetleri ve müzik sahnesinin de ziyaretçileri ağırlayacağını belirtti. Festivalin 12 Kasım'daki açılış programı kapsamında saat 16.00'da Aylin Ördek'in katılımıyla lakerda atölyesi gerçekleştirilecek. Saat 17.30'da açılış programı ve kokteyl düzenlenecek. Programın devamında Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından gösteri sunulacak.

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        Festival kapsamında cuma günü piyanist Angelika Akbar konser verecek. Cumartesi günü ise Sema Moritz ve orkestrası sahne alacak. Cuma akşamı konserin ardından konuklara Sinop kültürünü tanıtmak amacıyla sembolik bir yürüyüş düzenlenecek. Festival, 15 Kasım Pazar günü lakerda yarışmasının finaliyle sona erecek.

        Başkan Gürbüz’den festivale davet

        Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de Sinop’un denizle iç içe geçmiş köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, lakerda geleneğinin kentin önemli kültürel ve gastronomik değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Sinop’un üç tarafının denizlerle çevrili iki yarımadadan oluştuğunu hatırlatan Gürbüz, balıkçıların denizden çıkardıkları ürünleri kooperatifler ve balıkçılar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdığını belirtti.

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        Lakerda geleneğinin yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe dayandığına dikkat çeken Gürbüz, festivalin Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi, kalkınma ajansı, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Sinop Kültür ve Turizm Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Tüm Sinopluları, şehir dışında yaşayan hemşehrilerini ve Türkiye genelinde lakerda kültürüne ilgi duyan vatandaşları festivale davet eden Gürbüz, etkinliğe katılımın artmasının organizasyonda görev alan emekçilerin motivasyonunu yükselttiğini belirtti.

        Gürbüz, 12 Kasım'da başlayacak ve 15 Kasım Pazar günü lakerda yarışmasının finaliyle tamamlanacak festivale herkesi davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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