Sinop'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü
Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sinop’un Ayancık ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İlçe merkezi Cevizli Mahallesi’nde sürücüsü belirlenemeyen ve geri manevra yapan 47 ACD 495 plakalı kamyonet, 88 yaşındaki Gülüzar Yıldırım’a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yıldırım’ın cenazesi incelemelerin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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