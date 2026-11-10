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        Sinop'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Sinop'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü

        Sinop’un Ayancık ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        İlçe merkezi Cevizli Mahallesi’nde sürücüsü belirlenemeyen ve geri manevra yapan 47 ACD 495 plakalı kamyonet, 88 yaşındaki Gülüzar Yıldırım’a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yıldırım’ın cenazesi incelemelerin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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