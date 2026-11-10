Türkeli'de heyelan: Köy yolu ulaşıma kapandı

Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, yolun onarım çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Yolun yeniden ulaşıma açılması için yapılacak çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.