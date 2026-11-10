Türkeli'de heyelan: Köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması ulaşımı olumsuz etkiledi. Hacı köyünün Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yolda yaşanan toprak kayması nedeniyle güzergâh ulaşıma kapatıldı.
Muhtar Cantürk: "Alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyoruz"
Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, yolun onarım çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Yolun yeniden ulaşıma açılması için yapılacak çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
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