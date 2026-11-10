Sinop'ta Atatürk, vefatının 88. yılında anıldı
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yılında Sinop'ta düzenlenen törenlerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yılında Sinop’ta düzenlenen törenlerle anıldı.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Sinop’taki ilk program, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Tören, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin anıta çelenk bırakmasıyla başladı.
Çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Türk bayrakları yarıya indirilirken, Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.
Sinop’taki anma törenine Vali Dr. Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bozkurt Altan, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Hükümet Konağı önündeki törenin ardından anma etkinlikleri Sinop Kültür Merkezi’nde devam etti. Program kapsamında Atatürk’ün anısını yaşatmak ve Cumhuriyet’in kurucusuna duyulan minneti ifade etmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
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