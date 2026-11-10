Sinop'ta Atatürk, vefatının 88. yılında anıldı

Hükümet Konağı önündeki törenin ardından anma etkinlikleri Sinop Kültür Merkezi’nde devam etti. Program kapsamında Atatürk’ün anısını yaşatmak ve Cumhuriyet’in kurucusuna duyulan minneti ifade etmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Türk bayrakları yarıya indirilirken, Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Sinop’taki ilk program, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Tören, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin anıta çelenk bırakmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.