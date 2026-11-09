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        Sinop'ta 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Sinop'ta 58 yaşındaki Aydın Ermiş, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Sinop'ta 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Sinop’ta 58 yaşındaki Aydın Ermiş, evinde ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Aydın Ermiş’ten haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine eski toplu konutlar bölgesine sevk edilen polis ekipleri, Ermiş’in yaşadığı eve girdi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde 58 yaşındaki Ermiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ermiş’in doğal nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aydın Ermiş’in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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