Sinop'ta deneyimli hemşirelerden geleceğin sağlıkçılarına rehberlik

Sinop'ta geleceğin sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Sağlık Kuruluşlarının Hemşire Adaylarından Beklentileri: İşverenÖğrenci Buluşması" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi hemşirelerinden Fadime Ayrancıoğlu ve Elif Cansız konuşmacı olarak katıldı. Programda, sağlık kuruluşlarının hemşire adaylarından beklentileri, mesleki yeterlilikler, klinik deneyimler ve hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetlerindeki önemi ele alındı. Panel kapsamında konuşan hemşireler, mesleki bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak geleceğin sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulundu.

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