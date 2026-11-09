Sinop'ta gençlere yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi

Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Yeterlilik Kulübü ve Sosyal Bilimler Yapay Zekâ Kulübü iş birliğinde, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Yapay Zekâ Okuryazarlığı Eğitimi gerçekleştirildi. Sinop İlahiyat Genç Ofis'te düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin dijital dünyadaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim programında öğrencilere, günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapay zekâ araçlarının kullanım alanları, dijital becerilerin geliştirilmesi ve teknolojinin bilinçli şekilde kullanılması konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.