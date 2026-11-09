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        Sinop'ta gençlere yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi

        Sinop'ta Genç 2030 Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik Yapay Zekâ Okuryazarlığı Eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Sinop'ta gençlere yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi

        Sinop'ta Genç 2030 Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik Yapay Zekâ Okuryazarlığı Eğitimi düzenlendi.

        Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Yeterlilik Kulübü ve Sosyal Bilimler Yapay Zekâ Kulübü iş birliğinde, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Yapay Zekâ Okuryazarlığı Eğitimi gerçekleştirildi. Sinop İlahiyat Genç Ofis'te düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin dijital dünyadaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim programında öğrencilere, günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapay zekâ araçlarının kullanım alanları, dijital becerilerin geliştirilmesi ve teknolojinin bilinçli şekilde kullanılması konuları ele alındı.

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        Öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerinden güvenli ve verimli biçimde yararlanmalarını amaçlayan eğitimde, dijital okuryazarlığın önemi üzerinde duruldu.

        Program kapsamında katılımcılar, video eğitimleri aracılığıyla yapay zekâ teknolojileri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Eğitim süreci, değerlendirme sınavı ve sertifika aşamalarıyla desteklendi.

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