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        Sinop'ta köy sakinlerine sağlık ve eğitim semineri

        Sinop Üniversitesince Melikşah köyünde düzenlenen "Sağlığımız, Çocuklarımız ve Geleceğimiz" konulu söyleşide, tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ailenin çocukların eğitimindeki rolü ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Sinop'ta köy sakinlerine sağlık ve eğitim semineri

        Sinop Üniversitesince Melikşah köyünde düzenlenen "Sağlığımız, Çocuklarımız ve Geleceğimiz" konulu söyleşide, tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ailenin çocukların eğitimindeki rolü ele alındı.

        Sinop Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, merkeze bağlı Melikşah köyünde "Sağlığımız, Çocuklarımız ve Geleceğimiz" başlıklı söyleşi programı düzenlendi. Köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, uzman akademisyenler tarafından insan sağlığı ve eğitim süreçlerine dair kritik konularda bilgilendirmeler yapıldı.

        Program kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilek Sağır, tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve dikkat edilmesi gereken hususları köylülere aktardı. Bilim İletişim Ofisi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mehtap Taştepe ise ailenin çocukların eğitimindeki kritik rolünü ve geleceğin inşasında ebeveyn yaklaşımının önemini katılımcılarla paylaştı.

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        Karşılıklı sorucevap bölümünün de yer aldığı bilgilendirme söyleşisinin ardından program renkli anlara sahne oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu konser, Melikşah köyü sakinlerine keyifli ve unutulmaz bir akşam yaşattı.

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