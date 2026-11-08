Sinop'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Kar yağışıyla birlikte yaylada günlük yaşamın yanı sıra doğa manzarası da değişti. Özellikle ağaçların dallarında biriken kar ve beyaza bürünen yayla evleri, bölgeye gelen kışın etkisini gözler önüne serdi.

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından İmamlı köyü yaylasında ağaçlar, yayla evleri ve çevredeki geniş alanlar karla kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada doğanın farklı bir güzelliği ortaya çıkarken, bölgedeki kış manzaraları da dikkat çekti.

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