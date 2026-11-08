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        Sinop'ta mevsimin ilk karı güzel manzaralar oluşturdu

        Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Sinop'ta mevsimin ilk karı güzel manzaralar oluşturdu

        Sinop’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.

        Sinop’un Soğuksu mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede yolları ve ağaçları beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla birlikte bölgede kış manzaraları oluştu.

        Kar yağışının ardından ağaçların dallarında ve yol kenarlarında biriken kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Mevsimin ilk karıyla birlikte Soğuksu mevkiinde doğa adeta beyaz gelinliğini giydi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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