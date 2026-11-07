Okul servislerinde güvenlik bilinci artırılıyor

Şehit Niyazi Uğur Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen kursta, özel eğitim öğrencilerinin güvenli şekilde okullarına ulaştırılmasında görev alan rehber personellere çeşitli konularda eğitim verildi. Eğitim kapsamında personellere özel eğitim öğrencileriyle doğru iletişim kurma, öğrenci güvenliğini sağlama, servis içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlar, trafik kuralları ve farklı durumlarda alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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