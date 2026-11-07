Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta 2 iş yerine kaçakçılık baskını

        Sinop'ta 2 iş yerine kaçakçılık baskını

        Sinop'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 iş yerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Sinop'ta 2 iş yerine kaçakçılık baskını

        Sinop’ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 iş yerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi.

        Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 2 iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ve klonlanmış olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu ile 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

        REKLAM

        Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Boyabat OSB'de üretim hamlesi: 5 yeni fabrika açıldı
        Boyabat OSB'de üretim hamlesi: 5 yeni fabrika açıldı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı
        Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı
        Boyabat Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi törenle hizmete açıldı
        Boyabat Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi törenle hizmete açıldı
        Sinop'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama
        Sinop'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama