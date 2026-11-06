Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı

        Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı

        Sinop'ta, Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) açılan beş fabrika hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı

        Sinop'ta, Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) açılan beş fabrika hizmete girdi.

        Vali Mustafa Özarslan, fabrikaların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkenin üretim gücüne güç katan, istihdam sağlayan herkese destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

        Boyabat'ta yapılan her yatırımın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Fabrikalarımızın gerçek gücü, alın teri döken çalışanlarımızdır. Üretimimizin her aşamasında emeği bulunan işçi kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve güvenini korumak hepimizin başta ortak sorumluluğudur. İstiyoruz ki fabrikalarımız büyürken çalışanlarımızın refahı da büyüsün. Üretimimiz artarken işçi kardeşlerimizin iş sağlığı ve güvenliği de en üst düzeyde olsun. Çünkü insanımızın canından, sağlığından ve huzurundan daha kıymetli bir şey yoktur. Bu yatırımları yaparken sermayesini ortaya koyarken ve bu riski göze alan, çok sayıda olmayan iş insanlarımız bizim için büyük bir nimettir.​ Ülkemizin kalkınması, sanayimizin güçlenmesi ve üretimimizin, istihdamımızın artırılması yönündeki destekleri dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum."

        REKLAM

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise ilçedeki organize sanayi bölgesinin son birkaç yıldır ivme kazanarak genişlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Sanayi bölgesi içerisinde yer alan 59 parselden 24'ünün tahsisli olduğunu aktaran Maviş, "2027 yılı içerisinde işletme sayısının 21'e, toplam istihdam sayısının da 700'e yaklaşmasını bekliyoruz. Bu gelişmenin başarılı şekilde devam etmesi için bizlere düşen her görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeter ki istihdam üreten imkanlar oluşsun." dedi.

        Konuşmaların ardından dua edilerek fabrikalar hizmete alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar

        Benzer Haberler

        Boyabat Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi törenle hizmete açıldı
        Boyabat Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi törenle hizmete açıldı
        Sinop'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama
        Sinop'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama
        Boyabat'ta yapımı tamamlanan kamu binaları hizmete açıldı
        Boyabat'ta yapımı tamamlanan kamu binaları hizmete açıldı
        Sinop'ta dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutu...
        Sinop'ta dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutu...
        Sinop'ta çeltik tarlalarını su bastı
        Sinop'ta çeltik tarlalarını su bastı
        Sinop'ta sağanağın ardından sahilin bir bölümü çöple kaplandı
        Sinop'ta sağanağın ardından sahilin bir bölümü çöple kaplandı