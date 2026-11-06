Sinop'ta dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı
Sinop'ta dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sinop'ta dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini "emniyet personeli ve savcı" olarak tanıtarak iki kişiyi dolandırdıkları belirlenen zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yapılan teknik takibin ardından hesaplarında 270 milyon 315 bin 782 lira para hareketi olduğu tespit edilen ve adresleri belirlenen 17 zanlı, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 11'i savcılık sorgularının ardından salıverildi. Zanlılardan A.K, E.A, İ.E.T, H.Ş.Ç. ve A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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