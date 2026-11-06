Sinop'ta sağanağın ardından sahilin bir bölümü çöple kaplandı

Sağanak nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Bölgede iki gündür etkili olan sağanağın ardından derelerden denize taşınan çöpler, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi sahiline vurdu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanağın ardından sahilin bir bölümü, plastik atıklar ve odun parçalarıyla kaplandı.

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