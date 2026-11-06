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        Gerze'de gebe okulu hizmete açıldı

        Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi bünyesinde anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası sürece bilinçli hazırlanmasını sağlamak amacıyla kurulan "Gebe Okulu" hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Gerze'de gebe okulu hizmete açıldı

        Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi bünyesinde anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası sürece bilinçli hazırlanmasını sağlamak amacıyla kurulan "Gebe Okulu" hizmete açıldı.

        Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, sağlıklı bir gebelik, bilinçli bir annelik ve güvenli bir doğum hedefiyle hayata geçirilen Gebe Okulunda kayıtların başladığı bildirildi.

        Eğitim programında; gebelik sürecindeki fiziksel ve ruhsal değişimler, doğum hazırlıkları, bebek bakımı, emzirme teknikleri ve lohusalık dönemi gibi kritik konular ele alınacak. Uzman sağlık personeli eşliğinde yürütülecek eğitimlerle anne adaylarının kaygılarının azaltılması ve bilinçli bir doğum deneyimi yaşamalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

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        Hastane yetkilileri, anne sağlığını ve bebek gelişimini en üst düzeyde desteklemeyi hedefleyen eğitime tüm anne adaylarının davetli olduğunu belirtti. Eğitime katılmak isteyen anne adaylarının Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi Ebe Polikliniğine müracaat edebileceği bildirildi.

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