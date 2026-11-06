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        Sinop'ta torbacı operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Sinop'ta torbacı operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

        Sinop’un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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