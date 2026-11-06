Sinop'ta torbacı operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
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