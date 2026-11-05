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        Kaymakam Kandemir, yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi

        Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, ilçede etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen zararları yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Kaymakam Kandemir, yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi

        Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, ilçede etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen zararları yerinde inceledi.

        Türkeli ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından ilçenin farklı noktalarında meydana gelen zararlar yerinde incelendi. Kaymakam Cezmi Kandemir, beraberindeki heyetle birlikte yağıştan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları takip etti.

        Kaymakam Cezmi Kandemir, beraberinde İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Asım Can, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ve İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Muharrem Demircan ile birlikte incelemelerde bulundu.

        İncelemeler kapsamında Ayaz köyü, Düzköy, Gökçealan köyü, Helaldı Deresi ile TürkeliÇatalzeytin karayolunun Güllüsu ve Oymayaka mevkileri ziyaret edildi.

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        Yoğun yağıştan etkilenen bölgelerde meydana gelen olumsuzlukları yerinde gören Kaymakam Kandemir, yetkililerden hasarın boyutu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sahadaki çalışmaların mevcut durumunu değerlendiren heyet, yağış nedeniyle oluşan zararların giderilmesine yönelik çalışmaları da ele aldı.

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