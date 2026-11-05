Kaymakam Kandemir, yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi

İncelemeler kapsamında Ayaz köyü, Düzköy, Gökçealan köyü, Helaldı Deresi ile TürkeliÇatalzeytin karayolunun Güllüsu ve Oymayaka mevkileri ziyaret edildi.

Kaymakam Cezmi Kandemir, beraberinde İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Asım Can, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ve İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Muharrem Demircan ile birlikte incelemelerde bulundu.

Türkeli ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından ilçenin farklı noktalarında meydana gelen zararlar yerinde incelendi. Kaymakam Cezmi Kandemir, beraberindeki heyetle birlikte yağıştan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları takip etti.

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